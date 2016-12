Berlino: no a taglio debito greco

Berlino ribadisce il suo no al taglio del debito greco: "Non è un tema", ha fatto sapere infatti Martin Jaeger, portavoce del ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble. Sul futuro di Atene ora pesa inoltre la vittoria del no al referendum sul piano di aiuti: anche se la porta resta aperta, ha spiegato Angela Merkel, "al momento non ci sono i presupposti per nuove trattative su altri programmi di aiuto".