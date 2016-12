Berlino: "La Grecia rispetti gli impegni Atene via da euro? Mai cambiato idea"

19:44 - Berlino si aspetta che la Grecia rispetti i piani di risparmio concordati con i creditori internazionali, anche in caso di vittoria della sinistra radicale alle elezioni: lo ha dichiarato il portavoce governativo, Georg Streiter. Sabato il settimanale Der Spiegel, invece, aveva parlato di un'apertura della cancelliera Angela Merkel sulla possibilità di un'uscita della Grecia dall'Eurozona.

"La Grecia ha sempre rispettato in passato i suoi impegni", ha detto il vice portavoce del governo federale Streiter. Si tratta della prima dichiarazione ufficiale dopo che il settimanale Der Spiegel aveva anticipato, senza essere smentito, che la cancelliera Angela Merkel e il ministro delle Finanze Wolfgang Schaeuble considerano oggi realistica, e non drammatica, una eventuale uscita della Grecia dall'euro in caso di vittoria di Tsipras alle elezioni parlamentari il 25 gennaio.



Berlino: mai cambiato idea sulla Grecia - Il governo tedesco ha poi smentito di avere cambiato posizione a proposito di una possibile uscita della Grecia dall'euro, come ha scritto appunto lo Spiegel. "Non c'è nessun cambio di rotta", ha detto all'agenzia Dpa Streiter.



Sulle anticipazioni di Spiegel, lo stesso portavoce si era precedentemente limitato a dire che la "Grecia in passato aveva sempre rispettato i suoi impegni" e che Berlino confida che Atene "continui a rispettare i suoi impegni".