Berlino:chiarire vicenda Volkswagen

"La vicenda Volkswagen deve essere chiarita al più presto possibile". Lo ha detto il vicecancelliere tedesco e ministro dell'Economia, Sigmar Gabriel, commentando lo scandalo dei test antismog truccati dalla casa automobilistica per aggirare le severe leggi in vigore negli Stati Uniti. "Il made in Germany è sinonimo di qualità a livello mondiale ed è importante fare subito chiarezza", ha sottolineato Gabriel.