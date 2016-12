Berlino: Atene gioca d'azzardo

"L'ombra di un'uscita della Grecia dall'euro sta diventando sempre più visibile". Lo scrive il ministro dell'Economia tedesco e vice cancelliere Sigmar Gabriel, in un editoriale per la Bild, sottolineando che "gli esperti greci stanno giocando d'azzardo, mettendo in pericolo il futuro del loro Paese e dell'Europa", ma "i lavoratori e le famiglie tedesche non pagheranno per le esagerate promesse elettorali fatte da un governo mezzo comunista".