Berlino ad Atene: subito le riforme

La Germania chiede alla Grecia di avviare subito le riforme: "Prendete una o l'altra misura, andate in Parlamento e 'just do it'. Creerebbe un'incredibile fiducia", ha detto il ministro tedesco delle Finanze, Wolfgang Schaeuble, al suo omologo greco Euklid Tsakalotos. Schaeuble ha poi concluso in modo sarcastico: "La mia fantasia sulla possibilità che da qui a domenica riceveremo notizie su misure in grado di creare fiducia è molto limitata".