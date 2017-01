Benzina, per Codacons in arrivo stangata da 130 milioni

Il Codacons segnala in una nota che gli italiani subiranno un rincaro sui prezzi della benzina pari a 130 milioni di euro tra Natale e Capodanno. L'aumento del costo del carburante colpirà circa 12,3 milioni di cittadini che hanno in programma di viaggiare in auto per le feste. In questi giorni, l'Eni aveva aumentato di un centesimo i prezzi raccomandati per la verde e il diesel. Per cercare di tutelare i consumatori, il Codacons chiede un intervento del Governo.

"Oggi per un pieno di benzina si spendono circa 4,45 euro in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre per un pieno di diesel addirittura l`aggravio di spesa raggiunge +6,2 euro," dichiara il Codacons. Il tutto a causa dei distributori che hanno aumentato i prezzi dei listini alla pompa.



Secondo il Quotidiano Energia, Eni ha aumentato, ancora una volta, i prezzi raccomandati per la benzina verde e gasolio di almeno un centesimo. La causa sarebbero i mercati internazionali dei prodotti petroliferi fermi sulla benzina e in leggero calo sul diesel. Rispetto a un anno fa si registrano rincari molto consistenti: la verde costa mediamente il 6,1% e il gasolio sfiora il + 10% (+9,8%).



L' associazione a difesa dei consumatori denuncia che considerando l'elevato numero di persone in viaggio durante le feste, la spesa per il carburante sarà complessivamente pari a 130 milioni di euro. "Il Governo farebbe bene ad intervenire per salvare le tasche degli automobilisti, dando prova di non pensare solo alle banche," ha concluso il Codacons.