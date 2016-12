Italia al secondo posto Dove la benzina costa di più in Europa

Nonostante il lungo periodo di crollo dei prezzi del petrolio, quello della benzina (soprattutto in Italia) è diminuito relativamente poco. E nell'Ue non abbiamo il primato per il costo della benzina per un soffio, secondo gli ultimi dati della Commissione europea aggiornati al 1 marzo 2016. Da cosa dipende?