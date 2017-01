Benzina,Codacons:stangata da 75 mln

"I mancati ribassi dei prezzi dei carburanti alla pompa costeranno agli italiani 75 milioni solo per gli spostamenti legati al controesodo del 29-30 agosto". La denuncia arriva dal Codacons, che sottolinea come "l'andamento al ribasso del prezzo del petrolio sta producendo pesanti effetti sulle tasche dei cittadini. Un pieno costa 5 euro in più per l'insufficiente riduzione dei prezzi alla pompa. Chiediamo alla Guardia di finanza di intervenire".