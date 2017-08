Beni d'investimento: la domanda interna traina la crescita del settore

Secondo i numeri diffusi dall’Associazione, il contributo della domanda nazionale è stato fondamentale per il consuntivo annuo del settore. Il fatturato interno è infatti cresciuto del 7,7%, salendo a 21,5 miliardi di euro. Seppure decisamente più contenuto, anche l’aumento delle esportazioni ha favorito il trend del comparto. In particolare Federmacchine parla di un aumento dell’1,2% delle vendite verso l’estero, arrivando a toccare un valore di 29,5 miliardi di euro.



Nonostante la quota del fatturato derivante dalle vendite verso l’estero sul fatturato totale sia ancora maggiore rispetto a quella relativa al fatturato interno, nel confronto con il 2015 si rileva una leggera diminuzione: dal 71% al 69%.



Tra i principali mercati di sbocco dei beni strumentali italiani troviamo al primo posto la Germania che, con un valore dell’export pari a 3,2 miliardi di euro, riporta una crescita annua dello 0,8%. A seguire troviamo poi gli Stati Uniti (con 2,9 miliardi di euro di valore dell’export, in calo dell’1,6% rispetto all’anno prima), la Francia (due miliardi, +8,5%), Cina (1,9 miliardi, -4,6%) e Spagna (1,2 miliardi, +10,7%).



Anche per il 2017 le previsioni elaborate da Federmacchine indicano una crescita. In particolare, la produzione è stimata in crescita del 4,1% a 44,3 miliardi, mentre l’export dovrebbe accelerare la crescita mettendo a segno un +3,1%, raggiungendo i 30,4 miliardi di euro. In lieve rallentamento, invece, i consumi interni, che dopo il +7,7% del 2016 potrebbero riportare un +5% superando comunque i 22,5 miliardi di euro.