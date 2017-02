Bene l'export nel 2016, ma rallenta rispetto agli anni precedenti

A dicembre l’Istat ha infatti registrato un aumento delle esportazioni pari al 2,3% rispetto al mese precedente (+2,5% per quelle verso i Paesi extra-Ue e +,1% per quelle verso i Paesi dell’Ue) e del 5,7% rispetto allo stesso mese del 2015 (+7,3% per quelle verso i Paesi dell’area Ue e +4,1% per quelli al di fuori dell’area). Risultati che contribuiscono al +1,1% messo a segno nell’intero 2016.



Confrontando però l’aumento registrato nel corso dello scorso anno con le crescite degli anni precedenti (+3,4% nel 2015 sul 2014 e +2,2% nel 2014 sul 2013) si può notare come il contributo del commercio con l’estero alla crescita economica del Paese nel 2016 sia stato nettamente inferiore rispetto a qualche anno fa.



A pesare sulle performance del 2016 è stato sicuramente il rallentamento del commercio mondiale e non a caso a fornire un impatto negativo sul consuntivo annuo sono state le esportazioni verso i Paesi extra-Ue, diminuite dell’1,2% a fronte di un aumento del 3% per le vendite verso i paesi dell’Unione europea.



Nel 2016, ha spiegato più volte anche l’Istat, il contributo maggiore alla crescita è dunque arrivato dalla domanda nazionale, una tendenza che potrebbe già invertirsi a partire dal 2017. Secondo REF Ricerche le crescite previste sia per il 2017 che per il 2018 – rispettivamente dell’1% e dello 0,9% - saranno legate soprattutto all’export, in vista soprattutto di una ripresa del commercio mondiale (salvo smentite legate alle spinte protezionistiche che si stanno via via diffondendo), mentre i consumi interni potrebbero tornare a rallentare, soprattutto nel breve termine a causa di una ripresa dell’inflazione.