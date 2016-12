Bene Apple e Microsoft: i conti delle grandi aziende tecnologiche

15:51 - Un settore che funziona è sicuramente quello legato alla tecnologia e all’innovazione. Non potrebbe essere altrimenti considerando che, ormai, conviviamo e addirittura indossiamo le nuove tecnologie. E guai a rinunciarvi: gli italiani, secondo l’Ipsos, sono gli europei che spendono di più in tecnologie.

Al contrario degli spagnoli, dei tedeschi, degli inglesi e dei francesi, che nei primi quattro mesi del 2014 hanno speso meno di 400 euro per prodotti hi-tech, in Italia la spesa sale fino a superare i 550 euro. Il settore tecnologico sembra dunque uno dei pochi a non risentire della crisi globale, e l’andamento delle grandi società della Silicon Valley ne è la dimostrazione.

Come avviene negli altri comparti, è probabile che i risultati siano rosei per un'azienda e che per un’altra lo siano meno. E questo succede anche negli Stati Uniti, dove ci sono “marchi” che salgono, battendo anche i migliori pronostici degli analisti, e ci sono quelle che scendono, deludendoli. Prendiamo Google. Al termine del terzo trimestre, il colosso di Mountain View, nonostante abbia riscontrato un rialzo del 20% dei ricavi (passati a 16,52 miliardi di dollari), gli utili sono scesi del 5% rispetto al 2013, a 2,8 miliardi. Questo perché le spese operative (che comprendono anche stipendi e investimenti, due voci sulle quali BigG non si risparmia), che rappresentano il 37% dei ricavi, sono salite a 6,1 miliardi dai 4,58 del terzo trimestre del 2013 (quando rappresentavano il 33% dei ricavi). Altro fardello è rappresentato dal rallentamento dei click pubblicitari che sono sì cresciuti del 17% rispetto al terzo trimestre del terzo anno, ma la crescita è comunque inferiore rispetto al 26% e 25% registrato nel primo e nel secondo trimestre. Tra l’altro è sceso del 2% l’introito di Google per ogni click pubblicitario.

Decisamente meglio è andata a Facebook: il social network ha riportato una crescita del 90% per gli utili (passati a 30 centesimi per azione dai 17 del 2013) e del 59% dei ricavi. I profitti hanno raggiunto gli 806 milioni dollari, contro i 425 milioni dello stesso periodo del 2013. I ricavi si sono invece attestati a 3,2 miliardi di dollari, contro i 3,1 miliardi previsti dalle stime. I risultati dipendono molto dagli introiti pubblicitari, cresciuti nel giro di un anno del 64% (un giro d’affari rappresentato per il 66% dalle inserzioni su mobile). Bene anche sul fronte degli utenti attivi mensili, che nel terzo trimestre sono aumentati di 33 milioni di unità a 1,35 miliardi.

Per rendersi però conto di come il vento soffi sulla poppa delle aziende tecnologiche basta guardare i risultati di quelle che la tecnologia “la vendono”: Microsoft e Apple. Il colosso di Redmond (che ha la divisione hardware proprio alla Silicon Valley), ha chiuso il terzo trimestre con ricavi in crescita del 25% a 23,2 miliardi, battendo le stime che di miliardi ne indicavano 22. Gli utili, che hanno risentito dei costi di ristrutturazione legati all’annessione di Nokia si sono presentati più bassi delle attese a 4,54 miliardi di dollari contro i 5,24 miliardi previsti.

Apple è invece senza freni: il trimestre concluso il 27 settembre ha portato un aumento dell’utile netto, salito a 8,5 miliardi di dollari dai 7,5 del 2013, e del fatturato, a 42,1 miliardi di dollari contro i 37,5 dello stesso periodo dello scorso anno. Numeri resi possibili anche dalle vendite di iPhone aumentate del 16% grazie al lancio dei due nuove modelli (iPhone 6 e iPhone 6 Plus) Gli smartphone venduti tra luglio e settembre sono stati 39,27 milioni, gli iPad 12,3 milioni (unico numero che ha deluso le attese degli analisti), gli iPod 2,64 milioni e i Mac 5,52 milioni. Per il prossimo trimestre si prevedono ricavi tra i 63 e i 66 miliardi.