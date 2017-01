Befana, in vacanza 2,4 mln italiani

Quasi 2,4 milioni di italiani, rispetto al milione e 560mila del 2015 (+51%), faranno una vacanza per il "ponte" dell'Epifania, scegliendo per il 94% l'Italia quale meta del loro viaggio. Il giro d'affari sarà di circa 494 milioni di euro. E' quanto emerge dai dati diffusi da Federalberghi.

Un milione e 200mila persone in vacanza solo per la festività - "Del totale dei viaggiatori - spiega il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - 1,2 milioni partiranno esclusivamente per la festività, mentre dei restanti turisti 544mila hanno iniziato la loro vacanza addirittura a Natale ed altri 609mila sono fuori casa da Capodanno".



La spesa media sarà di 407 euro - L'alloggio preferito sarà la casa di parenti o amici nel 35,6% dei casi (rispetto al 41% del 2015), seguito dall'albergo col 23,9% (24,4% nel 2015). La durata media si attesterà sulle 3 notti e la spesa media si aggirerà sui 407 euro (rispetto ai 414 euro del 2015), di cui 393 per chi rimane in Italia e 625 per chi va all'estero, che genereranno un giro d'affari di circa 494 milioni di Euro.