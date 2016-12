Bce: titoli di Stato della Grecia tornano come garanzie per prestiti

I titoli di Stato della Grecia escono dal limbo e tornano a essere accettati dalla Bce come garanzia per i prestiti concessi alle banche. La prima operazione è prevista in data 29 giugno. Lo comunica una nota dell'Eurotower, sottolineando come la decisione sia legata agli sforzi compiuti dalla Grecia nell'ambito del programma di assistenza finanziaria sotto l'egida del Fondo europeo salvastati (Esm).