Bce: "Ripresa mondiale ancora debole"

Il presidente della Bce ha poi sottolineato come le manovre che i vari Paesi europei devono presentare a Bruxelles siano ancora allo stadio di bozze. Per farsi un giudizio comunque bisognerà aspettare "l'Eurogruppo di novembre".



Padoan: "Diverse ipotesi sul Tfr" - Ci sono diverse ipotesi ma non è stato ancora definito il quadro generale". Così il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, a proposito della proposta di mettere il Tfr in busta paga. "E' un meccanismo molto delicato e qualunque cosa si fa sul Trattamento di fine rapporto ha delle conseguenze da valutare bene", ha aggiunto il ministro a margine dei lavori del Fmi. Sul debito italiano ha ribadito: "La sua sostenibilità è fuori discussione".