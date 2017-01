Bce:nuovi interventi per stabilità

"La Bce è pronta a usare tutti gli strumenti disponibili entro il suo mandato per far fronte a cambiamenti sulle prospettive d'inflazione". Così il vice presidente della Banca centrale europea. Vitor Constancio, mentre sui mercati infuria la bufera cinese. "Sono fiducioso che il piano di acquisto titoli riporterà l'inflazione verso livelli in linea con la nostra definizione di stabilità dei prezzi".