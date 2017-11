Bce: nell'Eurozona eccesso di liquidità record a 1.755 miliardi

La liquidità in eccesso raggiunge un nuovo massimo storico nell'Eurozona, attestandosi a 1.755 miliardi di euro. Lo riferisce la Bce, precisando che il precedente record era di 1.744 miliardi. La disponibilità eccedente non si distribuisce però in maniera uniforme tra i Paesi europei: circa il 90% del denaro finisce infatti nei cosiddetti Stati "core" dell'Unione monetaria, quali Germania, Francia, Olanda, Lussemburgo e Finlandia.