Bce: nel 2016 a Mario Draghi stipendio da 390mila euro

Nel 2016 il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, ha ricevuto uno stipendio base di 389.760 euro, in lieve rialzo rispetto ai 385.860 del 2015. Lo si legge nel bilancio della Bce, contenuto nel rapporto annuale 2016. Il costo per il personale dell'Eurotower si è attestato sui 349,5 milioni, in aumento rispetto ai 306,4 milioni del 2015 principalmente a causa del potenziamento della vigilanza bancaria.