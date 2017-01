Bce, messaggio a Europa e Italia: "Riforme siano credibili"

10:57 - La politica monetaria accomodante della Bce "contribuisce a sostenere" la ripresa nell'eurozona però anche i Paesi devono dare un "contributo decisivo". Lo scrive la Bce nel bollettino di dicembre, sottolineando che "è fondamentale che le riforme strutturali siano credibili ed efficaci per incoraggiare gli investimenti ed anticipare la ripresa".

I rischi per le prospettive economiche dell'eurozona continuano ad essere orientati al ribasso, scrive ancora la Bce, confermando il taglio delle stime di crescita della settimana scorsa e spiegando che la crescita debole dell'eurozona, insieme ai rischi geopolitici, può frenare gli investimenti privati ed erodere la fiducia. Inoltre, "progressi insufficienti" sul fronte delle riforme strutturali costituiscono "un rischio al ribasso significativo".



Commentando le misure economiche del governo Renzi, la Bce aggiunge: "E importante assicurare il pieno rispetto dei requisiti del Patto di stabilità e crescita e della regola del debito per non mettere a repentaglio la sostenibilità delle finanze pubbliche e preservare la fiducia dei mercati".