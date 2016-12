Bce mantiene tassi di interesse invariati e conferma il Qe

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere fermo il costo del denaro. Il consiglio direttivo ha annunciato che il tasso chiave di riferimento resta a zero, quello sui depositi a -0,40% e il tasso marginale a 0,25%. Non viene esteso il piano di quantitative easing ma si "conferma l'intenzione di condurre gli acquisti mensili di attività per 80 miliardi di euro sino alla fine di marzo 2017, o anche oltre se necessario", si legge nella nota.

La Bce prevede inoltre che i tassi di interesse resteranno al livello attuale o più basso per un periodo prolungato, anche oltre l'orizzonte del piano di quantitative easing. Piano per il quale, ha sottolineato il presidente della Bce, Mario Draghi, non è stata discussa un'estensione oltre la scadenza attuale: solo a dicembre il Consiglio prenderà in esame il lavoro dei comitati interni che stanno analizzando il Qe e le possibilità future.



Draghi ha anche spiegato che "rimaniamo impegnati a difendere un livello molto alto di politica monetaria accomodante", anche perché le prospettive economiche dell'Eurozona, secondo il presidente Bce, sono soggette a rischi al ribasso e i dati suggeriscono una crescita del terzo trimestre simile a quella del secondo.