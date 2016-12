Bce lascia principale tasso a zero e tasso depositi al -0,40%

I tassi di interesse di Eurolandia restano fermi ai nuovi minimi storici: zero sulle principali operazioni di rifinanziamento, -0,40% sui depositi parcheggiati dalle banche presso l'istituzione centrale e 0,25% sulle operazioni di rifinanziamento marginali. Lo ha stabilito il Consiglio direttivo della Bce, riunito a Francoforte. La decisione è in linea con le attese degli analisti, che non pronosticavano variazioni dopo i tagli effettuati il 10 marzo.