Bce: "Italia con poca occupazione, impatto pesante della crisi sul lavoro"

In Italia "la crisi ha esercitato un impatto avverso ben più persistente sull'occupazione complessiva, che è rimasta pressoché invariata, in controtendenza rispetto all'insieme dell'area dell'euro e alle sue economie più piccole". Lo scrive la Bce nel bollettino mensile riferendosi al periodo compreso tra il secondo trimestre 2013 e il primo trimestre 2015.

Nel documento si legge che due grandi economie dell'Eurozona, Germania e Spagna, hanno contribuito per quasi due terzi all'incremento complessivo del numero di occupati europei, con apporti pari rispettivamente a 592mila e 724mila unità. Al contrario "i livelli occupazionali di Francia e Italia sono aumentati, nell'ordine, di appena 190mila e 127mila unità, pari all'incirca al 15% del rialzo per l'insieme dell'area dell'euro".



Gli altri Paesi, aggiunge la Bce, hanno fornito un contributo totale di 252mila unità, in seguito al netto recupero congiunturale dell'occupazione in molte delle economie più colpite dalla crisi. Inoltre l'Italia, insieme alla Spagna, è la nazione in cui l'occupazione femminile è cresciuta di meno nello stesso periodo.