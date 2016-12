Bce: Ela solo per banche solvibili

"L'obiettivo della liquidità di emergenza (Ela) è sostenere banche solvibili che si trovano ad affrontare problemi di liquidità temporanea" e "non ha lo scopo di fornire un sostegno alla solvibilità". Lo scrive la Bce spiegando come l'Ela, strumento a più riprese invocato per far fronte ai problemi degli istituti greci, non può in realtà violare il "divieto di finanziamento monetario".