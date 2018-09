Bce, Draghi: "I governi creino riserve di bilancio per le crisi"

I governi devono rendere le politiche di bilancio più efficaci, dando vita a "cuscinetti da utilizzare in funzione anticiclica" e riducendo i deficit ora per poter spendere di più quando l'economia entrerà in una fase negativa. Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, secondo il quale l'Eurozona ha bisogno "di uno strumento di bilancio aggiuntivo per svolgere una funzione di stabilizzazione".