Bce, Draghi ai leader: servono riforme in casa e in Eurozona

Mario Draghi torna a chiedere riforme strutturali non solo a casa ma anche per l'Eurozona, "per rafforzarla e renderla pronta nel caso si presentino nuove sfide". L'espansione economica attuale, ha detto ai leader dell'Eurosummit, rafforza la convergenza tra Stati, ma per renderla sostenibile occorre anche convergenza di politiche attraverso le riforme strutturali. Il presidente della Bce ha infine esortato a completare l'Unione bancaria.