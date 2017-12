Bce: "Da incertezza politica rischi per sostenibilità del debito"

I debiti sovrani dell'Eurozona sono oggi più sostenibili, ma "una rinnovata instabilità politica potrebbe portare a maggiori premi di rischio sui titoli di Stato, potenzialmente innescando preoccupazioni circa la sostenibilità del debito in alcuni Paesi". L'avvertimento arriva dalla Banca centrale europea, che nel suo "Financial Stability Review" spiega comunque che la ripresa economica in corso nell'Eurozona sta rafforzando la stabilità finanziaria.