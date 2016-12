Bce:da 8 giugno acquisti corporate Bond, invariati tassi d'interesse e Qe almeno fino al 2017

Il tasso principale rimane quindi fermo al minimo storico dello 0,00%, quello sui depositi bancari a -0,40% e quello di rifinanziamento marginale a 0,25%.



Al rialzo le stime per il Pil e dell'inflazione dell'Eurozona - La Bce ha inoltre alzato le stime di crescita per l'Eurozona nel 2016 a 1,6% (da 1,4%). Per il 2017 confermata la crescita a 1,7%, mentre è stata limata a 1,7% da 1,8% precedente la previsione sul Pil per il 2018. Elevate anche le stime d'inflazione, a 0,2% per il 2016 (da 0,1%). Confermate a 1,3% la stima per il 2017 e a 1,6% quella per il 2018.



Draghi: "Evitare effetti di secondo livello sui salari, Bce pronta a Brexit" - Quanto alle imminenti sfide che la Bce si trovarà ad affrontare, Draghi ha detto di ritenere cruciale la necessità di evitare che si verifichino effetti di secondo livello su salari e prezzi. Quando all'ipotesi che la Gran Bretagna esca dall'Unione europea ha spiegato come si auspichi che ciò non avvenga ma anche come la Bce sia "pronta a ogni evenienza" riguardo all'esito del referendum del 23 giugno.



Draghi: "Bce pronta ad agire" - La Bce, ha spiegato Draghi, non esiterà ad agire se necessario. Il presidente della Bce ha inoltre sottolineato come i tassi bassi siano sintomo di una economia debole e che sono la misura giusta per ripristinare la crescita. La Bce, ha aggiunto, utilizzerà tutti gli strumenti a disposizione nel quadro del proprio mandato se sarà necessario.



Draghi: "Ripresa potrebbe rallentare" - Secondo Draghi, la ripresa dell'Eurozona "procede a ritmo moderato e potrebbe essere più lenta nel secondo trimestre dell'anno rispetto al trimestre precedente". Il presidente Bce ha quindi spiegato come la crescita sia sostenuta dalla domanda interna e come sull'Eurozona pesino sia la lentezza nel processo delle riforme strutturali, sia le prospettive incerte dei mercati Emergenti.