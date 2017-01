Bce conferma a zero principale tasso di interesse dell'area euro

Costo del danaro fermo a zero nell'area euro. Come ampiamente atteso, il Consiglio direttivo della Bce ha confermato tutti i tassi di interesse di riferimento: quello sulle principali operazioni di rifinaziamento a zero, il tasso sui depositi custoditi per conto delle banche al meno 0,40%, il tasso sulle operazioni di rifianziamento marginali allo 0,25%. Non sono state decise nuove variazioni sulle misure non convenzionali di sostegno all'economia.