Bce: con nuove riforme il Pil Italia potrebbe crescere oltre il 10%

Eurozona più forte grazie anche "alle riforme e al risanamento dei conti pubblici" compiuto dai governi e all'export sorretto "dalla ripresa mondiale". Lo afferma la Banca centrale europea nel bollettino di marzo, secondo cui "i livelli di spread sono diminuiti, sebbene la loro volatilità sia aumentata in relazione all'incertezza per la Grecia". Per la Bce l'Italia ha la necessità di ulteriori riforme per la crescita.

"L'Italia necessita di ulteriori riforme per accrescere il prodotto potenziale", scrive la Bce, secondo cui riforme "significative", e portate completamente a termine, nel mercato del lavoro e liberalizzazioni attuate insieme potrebbe determinare una crescita del Pil di oltre il 10% nel lungo periodo.



"Incertezze Grecia creano volatilità spread" - "Anche i rendimenti sulle obbligazioni sovrane dell'area dell'euro con rating più basso sono diminuiti, sebbene la loro volatilità sia aumentata in relazione all'incertezza circa la possibilità per la Grecia di mantenere l'accesso all'assistenza finanziaria", si legge ancora nel bollettino di marzo.



"Preoccupante aumento squilibri Paesi Eurozona" - "La gravità degli squilibri sta aumentando in diversi Paesi in maniera preoccupante", ricora la Bce riferendosi agli squilibri macroeconomici eccessivi nei Paesi dell'Eurozona e alla linea della Commissione Ue, che sollevano "qualche interrogativo sull'applicazione" e "sull'efficacia del meccanismo preventivo".