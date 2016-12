Bce, Atene: non accettiamo ricatti

11:02 - "La Grecia non fa ricatti e non li accetta". Lo ha detto, parlando alla Tv privata Mega, il portavoce del governo di Atene Gabriel Sakellaridis in riferimento agli ultimi sviluppi riguardanti la decisione della Bce di non accettare più i titoli di Stato ellenici. "In nessun caso la decisione della Bce, avrà ripercussioni negative sul sistema finanziario del Paese", sostiene in un comunicato il ministero delle Finanze greco.

