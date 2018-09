Bce: "A dicembre stop Qe e tassi fissi a zero fino all'estate del 2019"

Sulla politica monetaria dell'area euro tutto confermato come da attese . Il Consiglio direttivo della Bce ha mantenuto l'indicazione di dicembre come ultimo mese di acquisti di titoli di Stato, confermando anche la condizionalità dello stop al Quantitative easing al sopraggiungere di dati che confermino le prospettive per l'inflazione (che si attesterà intorno all'1,7% fino al 2020). Il principale tasso di interesse resta fermo a zero fino all'estate 2019.

Francoforte ha anche mantenuto allo 0,25 per cento il tasso sulle operazioni marginali e al meno 0,40 per cento il tasso sui depositi custoditi per cento delle banche commerciali. E ribadito di continuare ad attendersi di tenersi su livelli pari a quelli attuali "almeno nell'orizzonte dell'estate del 2019 e in ogni caso finché ciò sarà necessario".



Mario Draghi: "Crescita eurozona solida anche se ha rallentato" - Nella conferenza al termine della riunione di politica monetaria, il presidente dell'Eurotower ha spiegato che "nonostante qualche moderazione dopo la forte performance di crescita del 2017" gli indicatori economici confermano che "è ancora in corso una solida e diffusa ripresa dell'eurozona". Il Pil dell'eurozona, ha precisato Draghi, "è cresciuto dello 0,4% nel secondo trimestre e nel primo".



"Aumentano le incertezze, ma obiettivo continuerà anche dopo Qe" - Per sostenere l'inflazione sono ancora necessarie misure di stimolo per via dei rischi legati al protezionismo e alle turbolenze sui mercati emergenti, ha sottolineanto Draghi assicurando comunque di prevedere che il rialzo dell'inflazione verso l'obiettivo vicino al 2% continuerà anche dopo la fine del Qe.



"Il nostro mandato è la stabilità dei prezzi e il Quantitative easing è uno degli strumenti con cui lo perseguiamo", ha detto in risposta a una domanda sui timori in Italia che la fine del Qe equivalga a lasciare il Paese a se stesso. "Nel merito, il mandato della Bce non è assicurare che i deficit dei governi siano finanziati in qualsiasi condizione", ha poi aggiunto.