Bcc, in arrivo misure per riforma

E' in dirittura di arrivo l'autoriforma del credito cooperativo e, già in settimana, il governo potrebbe sostenerla con un pacchetto di misure, un nuovo "decreto banche". Come nelle attese, il settore delle Bcc, le Banche di credito cooperativo, dovrebbe avere a capo una sola Spa, probabilmente l'attuale Iccrea, che fornirà servizi e potrà reperire capitali sui mercati.