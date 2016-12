Bcc, da riforma spinta a fusioni

La riforma delle Bcc punta a spingere le aggregazioni all'interno del mondo cooperativo. Nella bozza del testo, che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri venerdì, oltre alla creazione di una holding capogruppo, della quale le Bcc deterranno comunque la maggioranza, si prevede anche un aumento, seppur in 5 anni, del minimo di soci, da 200 a 500. Incremento anche per le risorse investite in azioni, da 50mila a 100mila euro.