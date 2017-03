Bankitalia: "Vigilanza non sostituisce le scelte dei risparmiatori"

"La Vigilanza non può sostituirsi ai risparmiatori nelle scelte che sono chiamati a fare per l'allocazione della loro ricchezza". Lo ha ricordato il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, spiegando che "l'educazione finanziaria è ovunque componente essenziale delle politiche di tutela del risparmio". La Vigilanza, ha poi precisato, riduce ma "non annulla la possibilità che una banca entri in crisi".