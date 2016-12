Bankitalia: un conto corrente alle famiglie costa 82,2 euro l'anno

La spesa media di gestione del conto corrente può essere confrontata con l'Indicatore Sintetico di Costo (Isc), ricorda la Banca d'Italia, sottolineando che nel 2014, per circa un quarto del totale dei conti correnti, il costo effettivo è stato superiore all'Isc e quindi conti "non pienamente coerenti" con le esigenze operative dei clienti.



"Nel 2014 i conti correnti con una spesa effettiva inferiore all'Isc sono diminuiti dal 76,1 al 74,4% del totale; per questi conti, la spesa effettiva è stata inferiore di circa 99 euro rispetto all'Isc". "Per i restanti conti correnti, circa un quarto del totale, la spesa effettiva è, invece, risultata maggiore dell'Isc per 56,4 euro".



L'analisi è stata condotta su un campione composto da oltre 13.000 clienti, distribuiti su 627 sportelli di 150 banche e 47 sportelli postali