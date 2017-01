Bankitalia: si riduce calo prestiti

Si riduce a giugno il calo dei prestiti bancari e passano in positivo quelli alle famiglie, per la prima volta dall'agosto 2012. Secondo la Banca d'Italia i finanziamenti ai privati sono calati dell'1% contro il -1,2% di maggio. I prestiti alle famiglie aumentano dello 0,1% mentre a maggio erano calati dello 0,1%. Quelli alle società non finanziarie, invece, sono scesi dell'1,6%.