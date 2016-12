Bankitalia promuove la Manovra: "Risponde ai temi chiave per il Paese"

Bankitalia promuove la Manovra per il 2017. "Ha un'intonazione espansiva", afferma il vicedirettore della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Inoltre, sottolinea, contiene "diversi interventi apprezzabili, in quanto rivolti ad affrontare temi chiave per il Paese" dall'accumulazione di capitale produttivo al contrasto dell'evasione fiscale alla prevenzione del rischio sismico.

"Economia in moderata espansione" - "L'economia si sta espandendo, seppure a un tasso moderato; le informazioni congiunturali più recenti hanno per lo più un segno positivo". "Stimiamo - ha spiegato Signorini - che l'attività industriale sia aumentata di oltre mezzo punto percentuale nella media del terzo trimestre".



"Massima rapidità per interventi sisma" - "Gli interventi per la messa in sicurezza antisismica "sono necessari da tempo e da attuare con la massima rapidità", ha poi ricordato il vicedirettore generale della Banca d'Italia, sottolineando che a questo è dedicata "una quota rilevante della spesa addizionale per investimenti della legge di Bilancio e osservando che "l'esperienza internazionale suggerisce che meccanismi assicurativi, opportunamente disegnati, potrebbero potenziare l'efficacia degli interventi fiscali".