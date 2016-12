Bankitalia: più lavoro con il Jobs Act

15:45 - Segnali positivi per l'occupazione italiana. Secondo Bankitalia "famiglie e imprese prefigurano per i prossimi mesi un lieve miglioramento delle prospettive occupazionali, a cui potrebbero aver concorso gli sgravi contributivi introdotti in gennaio e la disciplina prevista dal Jobs Act, in vigore da marzo". Inoltre, "la fiducia delle imprese continua a mostrare segnali di miglioramento, il ciclo industriale stenta tuttavia a superare la fase di debolezza".

"Con politiche governo riparte domanda" - "L'impulso fornito dalle politiche macroeconomiche si è accentuato significativamente negli ultimi trimestri e ha creato i presupposti per una ripresa della domanda interna, oltre a consolidare i benefici di quella estera", spiega la Banca d'Italia. Ora serve "un rilancio del prodotto potenziale per un crescita e un aumento duraturo dell'occupazione".



"Da Qe oltre un punto Pil in biennio 2015-2016" - In Italia "l'ampliamento del programma di acquisto di titoli della Bce (Qe) può imprimere un impulso all'attivita' economica quantificabile, in base all'impatto sui tassi di interesse e sul cambio, in oltre un punto percentuale di Pil nel biennio 2015-16", si legge ancora nel bollettino economico che conferma le stime già diffuse nelle scorse settimane- "La crescita del prodotto potrebbe essere superiore allo 0,5 per cento quest'anno e attorno all'1,5 il prossimo", spiega Via Nazionale.



"Lieve aumento Pil in primo trimestre" - "Il Pil nel primo trimestre sarebbe lievemente aumentato grazie alla crescita della produzione industriale. "Dopo la lieve ripresa della fine del 2014 - si legge - la produzione industriale sarebbe cresciuta, secondo nostre valutazioni, in misura modesta nei primi mesi dell'anno; sulla base di questi dati, il prodotto nel primo trimestre sarebbe lievemente aumentato".