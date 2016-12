Bankitalia: Pil a +0,8% nel 2015

La stima di crescita del Pil in Italia nel 2015 si avvicina all'1% "ed il dato più probabile al momento è il +0.8%". Così il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, durante il suo intervento a Torino alla presentazione del rapporto sulle economia delle Regioni italiane. "Quest'anno l'economia italiana è tornata a crescere - ha aggiunto - e per la prima volta dal 2011 il Pil è salito per tre trimestri consecutivi".