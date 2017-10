Bankitalia, Pier Carlo Padoan: escludo che io possa essere governatore

Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan è fuori dalla corsa per il posto di governatore della banca d'Italia. Lo afferma lo stesso Padoan in un'intervista a Bloomberg, spiegando che un ministro non può "assumere l'incarico per almeno un anno, quindi è fuori discussione". Per quanto riguarda l'economia italiana, spiega: "Può accelerare fino al 2%. Il ministro mette in evidenza come la velocità dello smaltimento dei non performing loan sia importante.