Bankitalia: "Ok manovra, sviluppo non si fa con il debito pubblico"

Secondo il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, per rispettare le indicazioni europee "vale la pena di fare la manovra". "Lo sviluppo economico nel medio e lungo termine non si fa con il debito pubblico - ha precisato nel corso di un'intervista a La7 -, non c'è niente da fare, la storia ce lo insegna in modo conclamato quindi il rigore fiscale quando non uccide il paziente è necessario".