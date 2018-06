Bankitalia: nel 2018 Pil a +1,4%, ma aumentano rischi al ribasso

Nel 2018 l'economia italiana crescerà dell'1,4%, mentre nel 2019 e nel 2020 la crescita si ridurrà all'1,2%. E' la stima del vicedirettore generale di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, che in audizione alle Commissioni speciali di Camera e Senato sottolinea come sia però "aumentato il rischio di una minore crescita, anche in relazione all'andamento osservato dell'economia e agli sviluppi nelle relazioni internazionali".