Bankitalia: Mps affossata dalla crisi e dalle frodi dei vertici

A provocare il crac di Mps sono stati gli effetti della crisi economica "amplificati dai comportamenti gravi e fraudolenti posti in essere sin dal 2008 dai precedenti esponenti di vertice". A sostenerlo, in audizione in Commissione d'inchiesta sulle banche, è il capo della Vigilanza di Bankitalia, Carmelo Barbagallo, secondo il quale questi comportamenti "hanno indebolito gravemente l'intermediario e ne hanno messo in discussione la reputazione".