Bankitalia:Italia male per crescita

14:34 - Il risultato degli stress test Bce, che ha visto alcune banche italiane in difficoltà, è "dovuto alla mancanza di crescita". Lo ha detto Fabio Panetta, vicedirettore generale di Bankitalia. Il risultato nel complesso "è comunque rassicurante, per noi non inatteso. Dà l'immagine di un sistema bancario nel complesso solido". "Per abbattere il rischio di credito bisogna quindi pensare alla crescita nel Paese", ha ribadito.