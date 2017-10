Bankitalia, in giornata il nome del governatore: Gentiloni verso la riconferma di Visco

Potrebbe arrivare oggi il nome del nuovo governatore di Bankitalia e, stando a quanto emerso, si va verso la riconferma di Ignazio Visco . In giornata il premier Paolo Gentiloni dovrebbe presentare la sua scelta al Consiglio superiore della Banca per il previsto parere. Resta netta la posizione del leader del Pd, Matteo Renzi : "Se il presidente del Consiglio decide di confermare Visco io non lo condivido , ma andiamo avanti lo stesso".

La scelta del nuovo governatore, ha spiegato alcuni giorni fa il premier, sarà ispirata alla "salvaguardia dell'autonomia dell'istituto": un'indicazione che, secondo fonti vicine al governo, indica l'intenzione di riconfermare l'attuale governatore Ignazio Visco. E se Palazzo Chigi e il Quirinale mantengono il massimo riserbo, il Pd, pur garantendo che verrà rispettata qualunque decisione di Gentiloni, attacca la riconferma. "Serve discontinuità - spiega il presidente del partito, Matteo Orfini - e se lo dice l'80% del Parlamento forse la forzatura non è dirlo, ma non tenerne conto".



Molto più diretto l'ex premier Matteo Renzi, il quale dice chiaramente che "io non avrei confermato Visco". E spiega che "in questi sei anni nelle banche ci sono stati disastri. Spero che i prossimi sei anni siano migliori di quelli trascorsi, peggiori è un po' difficile. Il management in questi sei anni non è stato all'altezza, sfido a trovarne uno che dice il contrario. La commissione d'inchiesta accerterà com'è andata". E chiarisce che "mi interessano i risparmiatori, non i governatori". Renzi chiude sottolineando polemicamente che "neanche il presidente Usa dura in carica dodici anni".