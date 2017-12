Banche, Zonin non sarà in Commissione a Roma il 15 dicembre

Gianni Zonin non sarà il 15 dicembre a Roma per l'audizione in Commissione d'inchiesta sulle banche. Lo annuncia l'avvocato, Enrico Ambrosetti, parlando di "legittimo impedimento" per l'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza. "C'è un evidente, legittimo impedimento - spiega a Il Corriere del Veneto - visto che venerdì è fissata l'udienza preliminare a Vicenza. Questo non significa che non sia intenzionato a essere sentito".