Banche, Zanetti: sistema è solido

Il nostro sistema bancario è "solido, l'ansia non è giustificata, mentre l'attenzione non solo è giustificata ma deve essere crescente". Lo afferma il viceministro dell'Economia Enrico Zanetti, intervistato a "In mezz'ora" all'indomani dell'assemblea della Popolare di Vicenza. "E' giusto interrogarsi - precisa -, ma non parliamo di effetto domino sul sistema per i casi che si sono verificati". E ribadisce: "Attenzione sì, ma nessuna ansia".