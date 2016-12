Banche, Visco: fiducioso su soluzione per crediti deteriorati

"Sono fiducioso". Così il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, al termine del G20, sulla soluzione per i crediti deteriorati delle banche italiane. "Si deve risolvere in tempi brevi questa particolare situazione, ma mi sembra che molte indicazioni di stampa indicano quanto si sta lavorando al riguardo", aggiunge. "Non si tratta di un problema del sistema bancario ma di alcuni istituti", sottolinea.