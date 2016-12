Banche, via a processo vendita

Bankitalia, con il governo e le autorità Ue, ha avviato il processo di vendita per le quattro "banche-ponte" nate dalla risoluzione di Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Chieti, Cassa di Risparmio di Ferrara. Lo si legge in una nota in cui si specifica che "il processo di vendita verrà attuato in tempi brevi". Scelte, dopo una gara, anche le società che faranno da advisor finanziario, da consulente strategico e da consigliere legale.