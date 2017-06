Banche venete, Ue: è una tantum, nessun impatto sull'Italia

La spesa del governo italiano per le banche venete sarà trattata, come in simili casi, come "una tantum" e quindi "non avrà impatto" su Roma. Lo ha assicurato il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis. La soluzione per gli istituti veneti non ha aggirato le regole dell'Unione bancaria anche perché, ha sottolineato Dombrovskis, c'è stato "un forte contributo da parte dei privati".