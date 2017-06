Banche Venete, nominati i commissari liquidatori | Ok da Ue a piano con Intesa

Per le due banche venete sono stati nominati anche i componenti dei rispettivi comitati di sorveglianza. Per Popolare di Vicenza si tratta di Maria Elisabetta Contino, Francesco De Santis e Raffaele Lener mentre per Veneto Banca sono Franco Benassi, Giuseppe Vidau e Andrea Guaccero.



I due istituti di credito evidenziano che "i clienti non subiscono alcuna conseguenza. Gli uffici e gli sportelli saranno regolarmente aperti e pienamente funzionanti; tutte le operazioni bancarie potranno essere effettuate senza variazioni, ma sotto la responsabilità di Intesa Sanpaolo".



Popolare di Vicenza evidenzia inoltre che "Farbanca, che è non stata acquisita da Intesa Sanpaolo, continua la sua operatività in maniera ordinata, assicurando la continuità dei rapporti con la clientela". Veneto Banca afferma che "Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni, che non è stata acquisita da Intesa Sanpaolo, continua la sua operatività in maniera ordinata, assicurando la continuità dei rapporti con la clientela".



Ue: "Analizzeremo l'impatto sui conti pubblici italiani" - La Commissione Ue "sta analizzando l'intervento nel dettaglio", per ora "non ci sono cifre disponibili sull'impatto sulle finanze pubbliche": lo ha detto una portavoce della Commissione Ue rispondendo a chi le chiedeva se l'intervento dello Stato deciso domenica pesi o meno sul debito e sul deficit italiani.



Il piano bocciato: 3.900 esuberi e 600 milioni di cedole - Un piano di fusione lacrime e sangue con 3.900 esuberi, un taglio di filiali che "equivale alla chiusura di una delle due banche", 4,7 miliardi di aumento di capitale. Sono i numeri di "Tiepolo", il progetto, messo a punto dalle banche venete, che oggi viene rivelato: se il piano non fosse stato bocciato, il Tesoro sarebbe divenuto proprietario della banca del Nord Est e non solo degli attivi "malati", con la promessa di 600 milioni di cedole entro il 2021.



Intesa acquisirà solo le good bank - Il contratto firmato da Intesa con i commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, al prezzo simbolico di un euro, di certe attività e passività e certi rapporti giuridici facenti capo alle due banche riguarda, si legge in un comunicato di Intesa Sanpaolo, "un perimetro segregato che esclude i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili e esposizioni scadute), le obbligazioni subordinate emesse, nonché partecipazioni e altri rapporti giuridici considerati non funzionali all'acquisizione". "Peraltro, a titolo di ristoro per i piccoli risparmiatori detentori di obbligazioni subordinate emesse dalle due banche, Intesa Sanpaolo stanzierà complessivamente 60 milioni di euro, che includono un importo come proprio intervento in aggiunta alla quota parte prevista del contributo del sistema bancario".